Эхо войны: орловские спасатели обезвредили авиабомбу

СЕГОДНЯ 13:04 2019-08-26T13:07:15+03:00

Ее нашли на территории Покровского района, где в 1943 году шли кровопролитные бои

Изменить размер текста: A A

В субботу, 24 августа, сотрудники группы спецработ областной поисково-спасательной службы обезвредили авиабомбу. Ее нашли в Покровском районе.

Напомним, 76 лет назад здесь развернулись кровопролитные бои между немецко-фашистской армадой и советскими войсками. В 1941 году на этой территории на целых 15 месяцев пролегла линия советско-германского фронта.

В феврале 1943 года почти 31 тысяча советские воины из 48-ой армии ценой своей жизней освободили – Александровку, Кочки, Старую Ивановку и Зиновьево, Покровское и еще около 200 населенных пунктов.

Шедшие здесь бои оставили о себе много напоминаний, в том числе и опасных – неразорвавшиеся снаряды, мины и даже авиабомбы.

- В этот же день орловские спасатели выехали во Мценский район, где также был обнаружен снаряд времен Великой Отечественной войны. Здесь обезвредили минометную мину калибра 82 мм, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU