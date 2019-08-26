2019-08-26T13:07:15+03:00
Происшествия

Эхо войны: орловские спасатели обезвредили авиабомбу

Ее нашли на территории Покровского района, где в 1943 году шли кровопролитные бои
Наталья Меркулова
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Орловские спасатели обезвредили авиабомбуОрловские спасатели обезвредили авиабомбуФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В субботу, 24 августа, сотрудники группы спецработ областной поисково-спасательной службы обезвредили авиабомбу. Ее нашли в Покровском районе.

Напомним, 76 лет назад здесь развернулись кровопролитные бои между немецко-фашистской армадой и советскими войсками. В 1941 году на этой территории на целых 15 месяцев пролегла линия советско-германского фронта.

В феврале 1943 года почти 31 тысяча советские воины из 48-ой армии ценой своей жизней освободили – Александровку, Кочки, Старую Ивановку и Зиновьево, Покровское и еще около 200 населенных пунктов.

Шедшие здесь бои оставили о себе много напоминаний, в том числе и опасных – неразорвавшиеся снаряды, мины и даже авиабомбы.

- В этот же день орловские спасатели выехали во Мценский район, где также был обнаружен снаряд времен Великой Отечественной войны. Здесь обезвредили минометную мину калибра 82 мм, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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