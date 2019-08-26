СЕГОДНЯ 12:17 2019-08-26T12:17:02+03:00

Многие из них ждут расселения больше семи лет

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В Орле жители аварийных домов обратились за помощью к главе города. Многие из них ждут расселения больше семи лет.

Среди них жительница дома №71 по улице Карачевской. Ее дом признан Орловской городской межведомственной комиссией аварийным еще в декабре 2012 года и до сих пор не получила новое жилье.

Об этом она рассказала Александру Муромскому во время личного приема в городской администрации. Однако обнадежить ее там также не смогли.

- Переселение жителей запланировано в срок до 30 декабря 2019 года. Сейчас в жилищном фонде отсутствуют жилые помещения подходящей площади. Жилье будет предоставлено орловчанке при освобождении в фонде подходящего помещения, - сообщили «КП» в пресс-службе Администрации Орла.

Вопросы о переселении возникли и жителей дома №8 по улице Рельсовая. Здесь здание признано аварийным и подлежащим сносу пять лет назад и относится к числу «брошенных домов», т.е. домов оставшихся без управляющей компании. Жильцам сообщили, что они включены в адресную программу переселения на 2019-2025 годы. Их расселят в соответствии с очередью.

ИСТОЧНИК KP.RU