2019-08-26T11:21:34+03:00
Происшествия

Два человека пострадали в столкновении "Тойоты" и "ВАЗа" в Орле

Мальчику и пожилому мужчине назначено амбулаторное лечение
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: УГИБДД по Орловской областиФото: УГИБДД по Орловской области
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В Орле дорогу не поделили "Тойота" и "ВАЗ". В столкновении автомобилей пострадали два человека.

Случилась авария в минувшую субботу, 24 августа. Примерно в половине девятого вечера 66-летний водитель на иномарке ехал по Карачевскому шоссе, со стороны улицы Алроса в сторону Васильевской.

- При повороте налево, произошло столкновение с автомобилем "Ваз-2114", который следовал во встречном направлении прямо, - пояснили "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

В итоге десятилетний пассажир "Тойоты" получил травмы, а также травмировался и 67-летний пассажир отечественной легковушки. Обоим назначено амбулаторное лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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