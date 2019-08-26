Два человека пострадали в столкновении "Тойоты" и "ВАЗа" в Орле
В Орле дорогу не поделили "Тойота" и "ВАЗ". В столкновении автомобилей пострадали два человека.
Случилась авария в минувшую субботу, 24 августа. Примерно в половине девятого вечера 66-летний водитель на иномарке ехал по Карачевскому шоссе, со стороны улицы Алроса в сторону Васильевской.
- При повороте налево, произошло столкновение с автомобилем "Ваз-2114", который следовал во встречном направлении прямо, - пояснили "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.
В итоге десятилетний пассажир "Тойоты" получил травмы, а также травмировался и 67-летний пассажир отечественной легковушки. Обоим назначено амбулаторное лечение.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «ДТП в Орле и Орловской области 2019»