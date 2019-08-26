Орловские заводы по переработке мусора вошли в тройку соответствующих нацпроекту «Экология»

СЕГОДНЯ 10:56 2019-08-26T10:58:04+03:00

В России существует только три предприятия, которые перерабатывают столько отходов, сколько того требует национальный проект

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Эксперты оценили уровень производительности российских заводов по переработке мусора. «Российский экологический оператор» пришел к выводу, что лишь три предприятия в стране по проценту отходов отправляемых на переработку соответствуют целям, которые ставит национальный проект «Экология».

Информацию по результатам исследования «мусорной темы» озвучило издание «Коммерсант». Сообщается, что в тройку вошли орловские АО «Экосити» и ООО «Экоград», а также КПК «Старообрядческая» в Ленинградской области.

Как уточняет «Ъ», такие данные были представлены в письме директора РЭО Дениса Буцаева к зампреду правительства РФ Алексею Гордееву, курирующему вопросы АПК, природных ресурсов и экологии.

Отмечается, что предприятия соответствуют целям национального проекта, при этом утилизируют органическую часть коммунальных отходов.

ИСТОЧНИК KP.RU