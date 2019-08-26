2019-08-26T10:17:46+03:00
Звезды

Орловский театр "Свободное пространство" откроет новый сезон 13 сентября

Зрителей приглашают на шекспировскую премьеру "Сон в летнюю ночь"
Ольга СУПОНЕВА
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Орловский театр "Свободное пространство" откроет новый сезон 13 сентября. Зрителей приглашают на шекспировскую премьеру "Сон в летнюю ночь".

- Что будет, если блуждать по лесу в волшебную летнюю ночь? Можно встретить сказочных существ, можно влюбиться и тут же разлюбить, а можно даже превратиться в осла. Сон и явь... Их границы так тонки, так зыбки, все в волшебном лесу призрачно, легко и изменчиво. Берегитесь ходить в лес в волшебную летнюю ночь, а то вдруг вернетесь домой сраженные страстной любовью! - гласит описание грядущей премьеры.

Режиссером-постановщиком спектакля по нестареющей комедии английского классика выступила Виктория Печерникова.

Билеты можно приобрести как в кассе театра, так и онлайн. Торопитесь: на премьерный показ их осталось совсем немного.

КОГДА, ГДЕ?

13 сентября, 18:30, 14 сентября, 18:00

пл. Карла Маркса,2

(16+)

ИСТОЧНИК KP.RU

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