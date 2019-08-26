2019-08-26T09:26:21+03:00
Происшествия

Мошенник "обул" орловчанку на 10 тысяч рублей

Женщина сама перевела деньги обманщикам
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: Ольга СУПОНЕВАФото: Ольга СУПОНЕВАФото: Архив "КП"
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Орловчанка лишилась 10 тысяч рублей по неосмотрительности. Женщина сама перевела деньги мошеннику, который нашел свою жертву через объявление.

Преступная схема оказалась не нова: 36-летняя жительница Мценского района дала объявление о продаже имущества с указанием телефона. Через какое-то время раздался звонок. Собеседник на том конце провода представился покупателем. Он выразил готовность сделать покупку сию минуту и перевести продавцу деньги. При этом женщина сама назвала данные своей карты, которые нельзя озвучивать незнакомцам. Так вместо поступления средств с ее счета оказалось списано 10 тысяч рублей. Ничего не оставалось делать, как идти в полицию.

- По данному факту следственным отделом МО МВД России «Мценский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и розыск подозреваемого, - рассказали "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Полицейские напоминают орловцам: не называйте данные платежного средства незнакомцам, будьте осмотрительны и взвешивайте решения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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