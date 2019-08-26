СЕГОДНЯ 09:02 2019-08-26T09:02:08+03:00

Последняя неделя лета в Орле будет теплой Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Жители города еще успеют насладиться солнцем и хорошей погодой

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Последняя неделя лета в Орле будет теплой. Жители города еще успеют насладиться солнцем и хорошей погодой.

Как сообщает Росгидрометцентр, рабочая неделя ожидается без осадков. В понедельник воздух прогреется днем до +24. Направление ветра северо-восточное со скоростью 1 м/с. Атмосферное давление 753 мм. рт.ст.

Завтра синоптики прогнозируют небольшой кратковременный дождь и усиление ветра до 5 м/с. Однако погода останется по-летнему теплой и солнечной. Днем температура воздуха +25, атмосферное давление – 749.

Со среды по пятницу в городе станет посвежее. Температура в эти дни зафиксируется на +20, дождей не ожидается. Атмосферное давление будет колебаться от 750 до 752 мм. рт.ст.

ИСТОЧНИК KP.RU