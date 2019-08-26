2019-08-26T08:34:07+03:00
Происшествия

Выпили, закусили и взялись за ножи: орловца осудили за убийство товарища

На суде он пытался обвинить в преступлении неизвестных, однако это не спасло его от срока
Наталья Меркулова
Поделиться:
Жителя Орловской области осудили за убийство товарищаЖителя Орловской области осудили за убийство товарищаФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В Орловской области 52-летнего жителя Новодеревеньковского района осудили за убийство товарища. На суде он пытался обвинить в преступлении неизвестных, однако это не спасло его от срока.

Вечером 30 декабря прошлого года мужчины решили досрочно отметить праздник. При распитии спиртных напитков между ними произошла ссора, закончившаяся летальным исходом для одного из них.

Как выяснило следствие, подсудимый схватил нож и ударил им в грудь своего 34-летнего приятеля. Сначала преступник признал свою вину и подробно рассказал об обстоятельствах совершения убийства, но затем выдвинув версию о причастности к убийству других людей.

- Собранные следствием доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора. Мужчина признан виновным и приговорен к 9 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, - сообщили «КП» в СУ СК РФ по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Орловский театр "Свободное пространство" откроет новый сезон 13 сентября
На орловской трассе пьяный водитель учинил смертельное ДТП
Мошенник "обул" орловчанку на 10 тысяч рублей
Последняя неделя лета в Орле будет теплой
Молодые кадры Орловщины вышли на "Тропу героев"
Двоим орловцам грозит суд за кражу металла
Благотворительная акция помогла собраться в школу сотне юных орловцев
Орловских предпенсионеров отправляют на обучение
Жительница орловской глубинки устроила шопинг, украв чужую карту
На трассе "Орел-Тамбов" пьяный водитель легковушки учинил ДТП
ФОТОФАКТ: в Орле загорелась стихийная свалка
На охрану окружающей среды на Орловщине потратят 223 миллиона рублей
Орловские госавтоинспекторы пришли на помощь женщине-водителю
В субботу в Орле состоится Чемпионат города по рыболовному спорту
13 жителей Орловской области незаконно владели водительскими правами
Орловские школьники сдадут ЕГЭ осенью
До конца осени в Орле полностью благоустроят площадь Содружества
Орловские детские сады и школы могут остаться зимой без отопления
Сбербанк поможет собрать детей в школу быстро и выгодно
Открытие "Кванториума" в Орле перенесут на месяц
Детский сад в Зареченском микрорайоне Орла обещают достроить к концу года
Жилой дом полыхал под Орлом из-за замыкания проводки
Дорогу в Межевом переулке Орла обещали достроить к 1 ноября
В Орле отец самовольно выписал 8-летнего сына из квартиры
За сутки на Орловщине зарегистрировано 22 ДТП