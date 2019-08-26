Выпили, закусили и взялись за ножи: орловца осудили за убийство товарища

СЕГОДНЯ 08:34 2019-08-26T08:34:07+03:00

На суде он пытался обвинить в преступлении неизвестных, однако это не спасло его от срока

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В Орловской области 52-летнего жителя Новодеревеньковского района осудили за убийство товарища. На суде он пытался обвинить в преступлении неизвестных, однако это не спасло его от срока.

Вечером 30 декабря прошлого года мужчины решили досрочно отметить праздник. При распитии спиртных напитков между ними произошла ссора, закончившаяся летальным исходом для одного из них.

Как выяснило следствие, подсудимый схватил нож и ударил им в грудь своего 34-летнего приятеля. Сначала преступник признал свою вину и подробно рассказал об обстоятельствах совершения убийства, но затем выдвинув версию о причастности к убийству других людей.

- Собранные следствием доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора. Мужчина признан виновным и приговорен к 9 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, - сообщили «КП» в СУ СК РФ по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU