2019-08-24T11:22:49+03:00
Общество

Благотворительная акция помогла собраться в школу сотне юных орловцев

Будущим первоклашкам вручили ранцы и письменные принадлежности
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: пресс-служба администрации ОрлаФото: пресс-служба администрации Орла
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В Орле завершилась ежегодная благотворительная акция "Дорога в школу". Она призвана помочь собраться к первому в жизни учебному году юным горожанам, оказавшимся в непростой жизненной ситуации.

В этом году в рамках акции благотворители помогли собраться в школе более чем сотне первоклассников. На праздничном концерте, которым завершилась акция, портфели и канцелярские принадлежности вручили этим детям.

Завершилась встреча праздничным концертом, который для маленьких гостей устроили воспитанники Орловского городского центра культуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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