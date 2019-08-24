Благотворительная акция помогла собраться в школу сотне юных орловцев
Будущим первоклашкам вручили ранцы и письменные принадлежности
Фото: пресс-служба администрации Орла
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В Орле завершилась ежегодная благотворительная акция "Дорога в школу". Она призвана помочь собраться к первому в жизни учебному году юным горожанам, оказавшимся в непростой жизненной ситуации.
В этом году в рамках акции благотворители помогли собраться в школе более чем сотне первоклассников. На праздничном концерте, которым завершилась акция, портфели и канцелярские принадлежности вручили этим детям.
Завершилась встреча праздничным концертом, который для маленьких гостей устроили воспитанники Орловского городского центра культуры.
ИСТОЧНИК KP.RU