2019-08-24T11:16:30+03:00
Общество

Орловских предпенсионеров отправляют на обучение

Жители региона могут получить образование по нескольких специальностям
Ольга СУПОНЕВА
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Орловцам предпенсионного возраста на выбор предлагают разные профессииОрловцам предпенсионного возраста на выбор предлагают разные профессииФото: Ольга СУПОНЕВА
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В Орловской области в 2019 году на обучение отправили почти 200 жителей региона предпенсионного возраста. Орловцы могут получить образование по нескольким профессиям.

Проходит обучение в рамках нацпроекта «Демография». Отправляет учиться людей, которые приближаются к пенсионному возрасту, работодатель. Но также предпенсионеры могут и сами написать заявление о желании учиться и подать его в центр занятости по месту жительства.

- Обучение проводится по профессиям и специальностям, пользующимся спросом на региональном рынке труда. Предпенсионеры учатся на поваров и охранников, операторов котельной и сварщиков специалистов по информационным ресурсам, лифтёров и водителей погрузчика, обучаются правовой грамотности, повышают квалификацию по специальностям 1С: Бухгалтерия, 1С: Торговля и склад и др. Незанятым гражданам предпенсионного возраста выплачивается стипендия. Размер стипендии равен минимальному размеру оплаты труда, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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