Жительница орловской глубинки устроила шопинг, украв чужую карту

СЕГОДНЯ 11:05 2019-08-24T11:06:47+03:00

Платежное средство дама вытащила из кошелька своего знакомого, пока тот спал

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Жительнице Орловской области грозит реальный срок за кражу банковской карты. Дама утащила платежное средство из кошелька своего знакомого и устроила шопинг.

Инцидент произошел в Верховском районе. В местный отдел полиции обратился мужчина. Он рассказал, что у него исчезла банковская карта, которую тот неосмотрительно хранил вместе с записанным на бумаге пин-кодом. Сотрудники полиции взялись за розыск похитителя и довольно скоро им удалось вычислить его, а точнее ее.

Как оказалось, 46-летняя местная жительница пробралась в жилище заявителя, увидела, что тот спит, украла карту и отправилась за покупками. Часть денег она обналичила, в общей сложности потратив 23 тысяч рублей. Правда радость дамочки была недолгой: теперь она фигурант уголовного дела, возбужденного по статье «Кража».

- Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ведется следствие, - сообщили корреспонденту «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU