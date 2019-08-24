На трассе "Орел-Тамбов" пьяный водитель легковушки учинил ДТП
На трассе "Орел-Тамбов" пьяный водитель легковушки учинил ДТП. Отечественная "Пятнадцатая", которой он управлял, столкнулась с фурой.
Авария случилась вечером пятницы, 23 августа в Ливенском районе. Примерно в половине седьмого 36-летний мужчина, будучи изрядно подшофе, на автомобиле "ВАЗ" допустил столкновение с большегрузом "Ивеко".
- В результате столкновения пострадала пассажир автомобиля "ВАЗ" гражданка 47 лет. С телесными повреждениями она госпитализирована, -сообщили "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
На месте ДТП работала следственно-оперативная группа МО МВД России «Ливенский», сотрудники Госавтоинспекции.
ИСТОЧНИК KP.RU