2019-08-24T10:58:35+03:00
Происшествия

На трассе "Орел-Тамбов" пьяный водитель легковушки учинил ДТП

Отечественная "Пятнадцатая" столкнулась с фурой
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: ГУ МЧС России по Орловской областиФото: ГУ МЧС России по Орловской области
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На трассе "Орел-Тамбов" пьяный водитель легковушки учинил ДТП. Отечественная "Пятнадцатая", которой он управлял, столкнулась с фурой.

Авария случилась вечером пятницы, 23 августа в Ливенском районе. Примерно в половине седьмого 36-летний мужчина, будучи изрядно подшофе, на автомобиле "ВАЗ" допустил столкновение с большегрузом "Ивеко".

- В результате столкновения пострадала пассажир автомобиля "ВАЗ" гражданка 47 лет. С телесными повреждениями она госпитализирована, -сообщили "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

На месте ДТП работала следственно-оперативная группа МО МВД России «Ливенский», сотрудники Госавтоинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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