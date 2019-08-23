ФОТОФАКТ: в Орле загорелась стихийная свалка

23 Авг. 22:01 2019-08-23T22:03:30+03:00

Клубы едкого дыма были видны даже в центре города Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Клубы едкого дыма были видны даже в центре города

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В Орле в гаражно-строительном кооперативе «Строитель» недалеко от микрорайона «Болховский» загорелась стихийная свалка. Клубы едкого дыма были видны даже в центре города и полностью заволокли часть Советского района. Корреспонденты «Комсомолки» выехали на место происшествия.

Посмотреть на пожар собрались местные жителиФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Возгорание было обнаружено около 19.00. К этому времени в соцсетях уже стали появляться первые фотографии с черными клубами дыма и предположениями горожан о том, что горят гаражи.

Как выяснилось, горели не сами гаражи, а свалка, расположенная на склоне оврага прямо над ними. К месту возгорания выехали сотрудники МЧС России по Орловской области. В это время огонь охватил площадь около 100 кв м.

В Орле загорелась стихийная свалкаФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Периодически были слышны хлопки, в воздухе ощущался резкий запах жженой резины. По всей вероятности, на свалке находились старые шины. Пожарным удалось локализовать возгорание и не допустить его распространение на гаражи.

К 20.00 пожар был полностью ликвидирован. Пострадавших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU