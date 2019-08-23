2019-08-23T22:03:30+03:00
Происшествия

ФОТОФАКТ: в Орле загорелась стихийная свалка

Клубы едкого дыма были видны даже в центре города
Наталья Меркулова
Поделиться:
Клубы едкого дыма были видны даже в центре городаКлубы едкого дыма были видны даже в центре городаФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Изменить размер текста:

В Орле в гаражно-строительном кооперативе «Строитель» недалеко от микрорайона «Болховский» загорелась стихийная свалка. Клубы едкого дыма были видны даже в центре города и полностью заволокли часть Советского района. Корреспонденты «Комсомолки» выехали на место происшествия.

Посмотреть на пожар собрались местные жители Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Посмотреть на пожар собрались местные жителиФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Возгорание было обнаружено около 19.00. К этому времени в соцсетях уже стали появляться первые фотографии с черными клубами дыма и предположениями горожан о том, что горят гаражи.

Как выяснилось, горели не сами гаражи, а свалка, расположенная на склоне оврага прямо над ними. К месту возгорания выехали сотрудники МЧС России по Орловской области. В это время огонь охватил площадь около 100 кв м.

В Орле загорелась стихийная свалка Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орле загорелась стихийная свалкаФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Периодически были слышны хлопки, в воздухе ощущался резкий запах жженой резины. По всей вероятности, на свалке находились старые шины. Пожарным удалось локализовать возгорание и не допустить его распространение на гаражи.

К 20.00 пожар был полностью ликвидирован. Пострадавших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На охрану окружающей среды на Орловщине потратят 223 миллиона рублей
Орловские госавтоинспекторы пришли на помощь женщине-водителю
В субботу в Орле состоится Чемпионат города по рыболовному спорту
13 жителей Орловской области незаконно владели водительскими правами
Орловские школьники сдадут ЕГЭ осенью
До конца осени в Орле полностью благоустроят площадь Содружества
Орловские детские сады и школы могут остаться зимой без отопления
Сбербанк поможет собрать детей в школу быстро и выгодно
Открытие "Кванториума" в Орле перенесут на месяц
Детский сад в Зареченском микрорайоне Орла обещают достроить к концу года
Жилой дом полыхал под Орлом из-за замыкания проводки
Дорогу в Межевом переулке Орла обещали достроить к 1 ноября
В Орле отец самовольно выписал 8-летнего сына из квартиры
За сутки на Орловщине зарегистрировано 22 ДТП