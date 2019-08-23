2019-08-23T17:18:15+03:00
Общество

На охрану окружающей среды на Орловщине потратят 223 миллиона рублей

Эти средства пойдут на защиту и восстановление лесов, сохранение редких животных, изучение недр, реабилитацию водоемов
Ольга СУПОНЕВА
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..Фото: Ольга СУПОНЕВА
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В Орловской области вложат 223 миллиона рублей в охрану окружающей среды. Эти финансы распределят на 2020-2025 годы, деньги пойдут на целый комплекс мероприятий.

- Целями программы является сохранение, воспроизводство и рациональное использование водных биологических ресурсов, обеспечение устойчивого развития охотничьего хозяйства области и доступности охоты для граждан, улучшение экологического состояния водных объектов и защита населения и объектов экономики от негативного воздействия вод, - пояснили в пресс-службе Правительства Орловской области.

По планам, результаты программы должны быть следующими: увеличение роста продаж живой рыбы местного производства, увеличение количества рабочих мест, гарантированное сохранение биологического разнообразия в Орловской области, в частности, за счет увеличение численности основных видов охотничьих животных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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