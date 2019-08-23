Орловские госавтоинспекторы пришли на помощь женщине-водителю

СЕГОДНЯ 16:42 2019-08-23T16:44:07+03:00

На иномарке автоледи нужно было заменить колесо, но никто из водителей не остановился, чтобы помочь хрупкой женщине

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На трассе в Орловской области инспекторы ДПС помогли попавшей в неприятную ситуацию даме-водителю. На легковушке автоледи нужно было заменить колесо, однако сил у хрупкой женщины сделать это самостоятельно не хватило. Другие водители не спешили остановиться, чтобы помочь ей.

Инцидент произошел на участке трассы «Орел-Тамбов». Женщина с ребенком ехала в Орел, в районе Змиевки водитель поняла, что ее транспорт ведет в сторону. Оказалось, что спущено колесо. Орловчанка попыталась голосовать и остановить машину, но затормозила только одна, да и то за рулем оказалась женщина: две автоледи не смогли справиться с проблемой и поставить запаску.

К тому моменту, как полицейские подоспели на помощь, уже стемнело. Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области

Через некоторое время стемнело, голосовать стало небезопасно. К счастью, в это время мимо проезжали госавтоинспекторы на служебной машине.

- Полицейские увидели стоящий автомобиль с включенной аварийной сигнализацией, припарковались рядом и помогли женщине заменить спущенное колесо. В свою очередь, автоледи поблагодарила неравнодушных инспекторов за оказанную помощь. Сначала лично, а затем и позвонив на телефон доверия, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU