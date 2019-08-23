В субботу в Орле состоится Чемпионат города по рыболовному спорту

СЕГОДНЯ 16:20 2019-08-23T16:21:48+03:00

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Завтра, 24 августа, в Орле состоится Чемпионат города по рыболовному спорту. Рыбаки-профи померятся уловами в командном зачете и личном.

Местом для проведения соревнования по ловле донной удочкой станет правый берег Оки. Ограничений для участников по полу, возрасту и квалификации нет, но вот несколько условий желающим попытать свои силы все же придется соблюсти. Как то: каждый должен уметь плавать, а с собой нужно иметь документ, удостоверяющий личность, полис и спортивную квалификационную книжку, если таковая имеется.

- Победители и призеры соревнований в личном зачете награждаются кубками, медалями и грамотами, игроки команд-победительниц и команд-призёров соревнований в командном зачёте награждаются ценными призами, медалями и грамотами, - сообщили "КП" в пресс-службе администрации Орла.

КОГДА, ГДЕ?

24 августа, 6.00

правый берег р. Оки ( р-не наб. Дубровинского)

ИСТОЧНИК KP.RU