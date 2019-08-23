СЕГОДНЯ 15:46 2019-08-23T15:46:31+03:00

У всех них были медицинские диагнозы, запрещающие управление автомобилем

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13 жителей Орловской области незаконно владели водительскими правами. У всех них были медицинские диагнозы, запрещающие управление автомобилем.

Данный факт выяснили сотрудники урицкой межрайонной прокуратуры. Они установили, что автолюбители состояли на учете в Сосковской и Нарышкинской ЦРБ с диагнозами, входящими в Перечень медицинских противопоказаний и ограничений к управлению транспортными средствами.

При этом ранее, еще до постановки на учет им были выданы водительские удостоверения, которыми они продолжали пользоваться.

- Управление этими людьми автомобилей создавало реальную угрозу здоровья для других участников дорожного движения. По результатам проверки прокурор обратился в суд с заявлениями о лишении их водительских прав, - сообщили «КП» в пресс-службе Прокуратуры Орловской области.

Эти требования были судом удовлетворены.

ИСТОЧНИК KP.RU