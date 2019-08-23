13 жителей Орловской области незаконно владели водительскими правами
13 жителей Орловской области незаконно владели водительскими правами. У всех них были медицинские диагнозы, запрещающие управление автомобилем.
Данный факт выяснили сотрудники урицкой межрайонной прокуратуры. Они установили, что автолюбители состояли на учете в Сосковской и Нарышкинской ЦРБ с диагнозами, входящими в Перечень медицинских противопоказаний и ограничений к управлению транспортными средствами.
При этом ранее, еще до постановки на учет им были выданы водительские удостоверения, которыми они продолжали пользоваться.
- Управление этими людьми автомобилей создавало реальную угрозу здоровья для других участников дорожного движения. По результатам проверки прокурор обратился в суд с заявлениями о лишении их водительских прав, - сообщили «КП» в пресс-службе Прокуратуры Орловской области.
Эти требования были судом удовлетворены.
ИСТОЧНИК KP.RU