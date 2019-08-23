2019-08-23T15:22:46+03:00
Общество

Орловские школьники сдадут ЕГЭ осенью

В сентябре им придется сдать экзамен по математике
Наталья Меркулова
Поделиться:
Орловские школьники сдадут ЕГЭ осеньюОрловские школьники сдадут ЕГЭ осеньюФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Изменить размер текста:

Орловские школьники сдадут ЕГЭ осенью. 6 сентября им придется сдать экзамен по математике.

Речь идет о дополнительном периоде, который рассчитан на тех, кто не смог сдать обязательный экзамен за 11 класс по уважительной причине или получил неудовлетворительную оценку по математике или русскому.

Уже 3 сентября бывших школьников ждут испытания по русскому языку, а 6 сентября по математике. Всего в Орловской области дополнительной волной ЕГЭ воспользуются 10 человек.

Напомним, в этом году итоговую аттестацию прошли 3143 школьников. По данным правительства региона, учащиеся 11 классов стали лучше сдавать ЕГЭ. Всего зарегистрировано 50 стобалльных результатов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На охрану окружающей среды на Орловщине потратят 223 миллиона рублей
Орловские госавтоинспекторы пришли на помощь женщине-водителю
В субботу в Орле состоится Чемпионат города по рыболовному спорту
13 жителей Орловской области незаконно владели водительскими правами
До конца осени в Орле полностью благоустроят площадь Содружества
Орловские детские сады и школы могут остаться зимой без отопления
Сбербанк поможет собрать детей в школу быстро и выгодно
Открытие "Кванториума" в Орле перенесут на месяц
Детский сад в Зареченском микрорайоне Орла обещают достроить к концу года
Жилой дом полыхал под Орлом из-за замыкания проводки
Дорогу в Межевом переулке Орла обещали достроить к 1 ноября
В Орле отец самовольно выписал 8-летнего сына из квартиры
За сутки на Орловщине зарегистрировано 22 ДТП