СЕГОДНЯ 15:22 2019-08-23T15:22:46+03:00

В сентябре им придется сдать экзамен по математике

Изменить размер текста: A A

Орловские школьники сдадут ЕГЭ осенью. 6 сентября им придется сдать экзамен по математике.

Речь идет о дополнительном периоде, который рассчитан на тех, кто не смог сдать обязательный экзамен за 11 класс по уважительной причине или получил неудовлетворительную оценку по математике или русскому.

Уже 3 сентября бывших школьников ждут испытания по русскому языку, а 6 сентября по математике. Всего в Орловской области дополнительной волной ЕГЭ воспользуются 10 человек.

Напомним, в этом году итоговую аттестацию прошли 3143 школьников. По данным правительства региона, учащиеся 11 классов стали лучше сдавать ЕГЭ. Всего зарегистрировано 50 стобалльных результатов.

ИСТОЧНИК KP.RU