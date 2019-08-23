2019-08-23T12:18:32+03:00
Общество

Открытие "Кванториума" в Орле перенесут на месяц

Детский технопарк начнет свою работу в октябре
Ольга СУПОНЕВА
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Открытие "Кванториума" в Орле перенесут на месяц. Детский технопарк откроет свои двери в октябре, ранее датой старта его работы называлось 2 сентября.

О создании "Кванториума" в областной столице шла речь на встрече губернатора Андрея Клычкова и главы департамента образования Татьяны Крымовой.

- На мероприятия по созданию детского технопарка «Кванториум» в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» планируется выделить 73 млн рублей. В настоящее время заключены контракты на 93% от общего объема финансирования на мероприятия. Открытие детского технопарка «Кванториум» на 800 человек планируется в октябре текущего года, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

Стоит отметить, что в «Кванториум» могут попасть абсолютно все в возрасте от 10 до 18 лет. Запись на занятия уже ведется на официальном сайте технопарка. Обучение бесплатное.

ИСТОЧНИК KP.RU

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