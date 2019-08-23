2019-08-23T11:08:03+03:00
Общество

Детский сад в Зареченском микрорайоне Орла обещают достроить к концу года

Дошкольное учреждение сможет принять 230 малышей
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: пресс-служба Правительства Орловской областиФото: пресс-служба Правительства Орловской области
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Детский сад в Зареченском микрорайоне Орла обещают достроить к концу года. Об этом сообщает пресс-служба облправительства.

Рассчитано учреждение дошкольного образования на 230 мест. Сейчас рабочие выполняют внутреннюю и наружную отделку, устанавливают сантехнику, электрику.

- На объекте выполняются работы по благоустройству территории, установке наружного освещения, монтажу лифта и подъемника. Завершаются кровельные работы, а также работы по обустройству входа в здание. Полностью завершены укладка и установка окон, проложены коммуникации. Готовность объекта составляет 63%, - сообщает пресс-служба Правительства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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