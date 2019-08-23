2019-08-23T10:59:24+03:00
Происшествия

Жилой дом полыхал под Орлом из-за замыкания проводки

ЧП случилось в поселке Нарышкино
Ольга СУПОНЕВА
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Причина, по которой вспыхнул огонь - короткое замыкание проводкиПричина, по которой вспыхнул огонь - короткое замыкание проводкиФото: Ольга СУПОНЕВА
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Орловские спасатели тушили жилой дом. Пламя охватило постройку, расположенную в поселке Нарышкино.

ЧП случилось накануне, 22 августа. Вечером, около половины восьмого, на телефон спасательной службы поступил сигнал: полыхает дом. Пожарные прибыли на место.

- В результате пожара в жилом доме выгорела кровля, в помещении кухни обрушились потолочные перекрытия. Пристройка к дому закопчена и обуглилась по всей площади, - рассказали о последствиях происшествия в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

К счастью, обошлось без жертв. Причина, по которой вспыхнул огонь - короткое замыкание проводки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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