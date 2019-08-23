2019-08-23T09:35:07+03:00
Общество

Дорогу в Межевом переулке Орла обещали достроить к 1 ноября

Участок требует расширения
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
Фото: пресс-служба администрации ОрлаФото: пресс-служба администрации Орла
Изменить размер текста:

Дорогу в Межевом переулке Орла обещали достроить к 1 ноября. Участок этот требует расширения, но есть некоторые загвоздки.

Дело в том, что под дорогой проходит газопровод. Так что газовщики поставили строителям техническое условие на защиту подземных коммуникаций. Пока что ведутся земляные работы, после «Газпром» проведет гидроизоляцию труб, тогда уже можно будет продолжить работу.

- Согласно «дорожной карте», утвержденной мэром Орла Василием Новиковым, расширение пер. Межевого должно завершиться до 1 ноября, - пояснили в пресс-службе горадминистрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Городская среда в Орле»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сбербанк поможет собрать детей в школу быстро и выгодно
Открытие "Кванториума" в Орле перенесут на месяц
Детский сад в Зареченском микрорайоне Орла обещают достроить к концу года
Жилой дом полыхал под Орлом из-за замыкания проводки
В Орле отец самовольно выписал 8-летнего сына из квартиры
За сутки на Орловщине зарегистрировано 22 ДТП
Орловский убийца-насильник отправится в колонию строгого режима
В Орловской области попали в розыск 793 задолжника по алиментам
Орловец попался на краже канцтоваров и компьютерной гарнитуры
В День знаний в Орле пройдет праздник безопасности
Орловцев просят помочь в реставрации одного из самых древних храмов области
В столкновении легковушек в Орле пострадала женщина
Орловцы пронесли огромный триколор по центральной улице города
В Орле День знаний встретят позже обычного
После затянувшейся реставрации в Орле открылся музей Андреева
В Орле расторгают контракт с подрядчиком по ремонту моста "Дружбы"
В школах и детских садах Липецкой области стартует Программа по развитию личностного потенциала
Бывший зампред орловского Правительства возглавил министерство в Коми
В Орловской области предпринимателя оштрафовали за просроченную колбасу
За первое полугодие на Орловщине поймали четверых черных лесорубов
Орловец прикарманил кошелек, забытый покупателем в магазине
Жара в Орле пойдет на спад
Ветеринарные службы выявили 71 нарушение в Орловской области
Под Орлом в поле загорелся комбайн
В Орле девушка-пешеход оказалась под колесами автомобиля
Орловские пенсионеры выступят на Всероссийской Спартакиаде