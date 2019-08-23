СЕГОДНЯ 09:35 2019-08-23T09:35:07+03:00

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Дорогу в Межевом переулке Орла обещали достроить к 1 ноября. Участок этот требует расширения, но есть некоторые загвоздки.

Дело в том, что под дорогой проходит газопровод. Так что газовщики поставили строителям техническое условие на защиту подземных коммуникаций. Пока что ведутся земляные работы, после «Газпром» проведет гидроизоляцию труб, тогда уже можно будет продолжить работу.

- Согласно «дорожной карте», утвержденной мэром Орла Василием Новиковым, расширение пер. Межевого должно завершиться до 1 ноября, - пояснили в пресс-службе горадминистрации.

ИСТОЧНИК KP.RU