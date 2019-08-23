В Орле отец самовольно выписал 8-летнего сына из квартиры
В Орле отец самовольно выписал 8-летнего сына из квартиры. После развода мужчина решил полностью разорвать отношения с бывшей семьей.
Родители мальчика прожили в законном браке шесть лет. Но два года назад семья распалась и встал вопрос о том, где будут жить мать с ребенком.
Пока между супругами было все хорошо, они жили вместе с сыном в квартире родителей мужа. Ребенок был прописан там же.
Однако через год после развода отец снял сына с регистрационного учета и зарегистрировал его в однокомнатной квартире своего дяди. Обо всем этом свою бывшую жену и мать ребенка он не уведомил.
Узнав о случившемся, женщина решила обратиться в суд.
- Снятие с регистрационного учета носило формальный характер, так как мальчик проживает с матерью и не прекращает право пользования жильем. В связи с этим судебная коллегия признала незаконным снятие его с регистрационного учета в квартире отца и постановку на учет в другом месте, - сообщили «КП» в пресс-службе Орловского областного суда.
ИСТОЧНИК KP.RU