2019-08-23T09:23:44+03:00
Общество

В Орле отец самовольно выписал 8-летнего сына из квартиры

После развода мужчина решил полностью разорвать отношения с бывшей семьей
Наталья Меркулова
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В Орле отец самовольно выписал 8-летнего сына из квартирыВ Орле отец самовольно выписал 8-летнего сына из квартирыФото: Архив "КП"
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В Орле отец самовольно выписал 8-летнего сына из квартиры. После развода мужчина решил полностью разорвать отношения с бывшей семьей.

Родители мальчика прожили в законном браке шесть лет. Но два года назад семья распалась и встал вопрос о том, где будут жить мать с ребенком.

Пока между супругами было все хорошо, они жили вместе с сыном в квартире родителей мужа. Ребенок был прописан там же.

Однако через год после развода отец снял сына с регистрационного учета и зарегистрировал его в однокомнатной квартире своего дяди. Обо всем этом свою бывшую жену и мать ребенка он не уведомил.

Узнав о случившемся, женщина решила обратиться в суд.

- Снятие с регистрационного учета носило формальный характер, так как мальчик проживает с матерью и не прекращает право пользования жильем. В связи с этим судебная коллегия признала незаконным снятие его с регистрационного учета в квартире отца и постановку на учет в другом месте, - сообщили «КП» в пресс-службе Орловского областного суда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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