За сутки на Орловщине зарегистрировано 22 ДТП
Один человек пострадал
Фото: УГИБДД по Орловской области
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За минувшие сутки в Орловской области сотрудники Госавтоинспекции зарегистрировали 22 ДТП. Пострадал один человек - водитель мотоцикла.
Авария с пострадавшим случилась в Малоархангельском районе, в деревне Петровка. Здесь 43-летний мужчина на "Урале" с люлькой ехал по Центральной улице, в какой-то момент потерял контроль над своим транспортом и улетел в кювет. Мотоцикл опрокинулся.
- В результате ДТП водитель получил телесные повреждения, не госпитализирован, - сообщили "Комсомолке" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU