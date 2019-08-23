За сутки на Орловщине зарегистрировано 22 ДТП

СЕГОДНЯ 09:18 2019-08-23T09:18:59+03:00

Один человек пострадал

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За минувшие сутки в Орловской области сотрудники Госавтоинспекции зарегистрировали 22 ДТП. Пострадал один человек - водитель мотоцикла.

Авария с пострадавшим случилась в Малоархангельском районе, в деревне Петровка. Здесь 43-летний мужчина на "Урале" с люлькой ехал по Центральной улице, в какой-то момент потерял контроль над своим транспортом и улетел в кювет. Мотоцикл опрокинулся.

- В результате ДТП водитель получил телесные повреждения, не госпитализирован, - сообщили "Комсомолке" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU