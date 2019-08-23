2019-08-23T08:52:27+03:00
Происшествия

Орловский убийца-насильник отправится в колонию строгого режима

40-летний мужчина убил знакомого и надругался над его телом
Наталья Меркулова
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Орловский убийца-насильник отправится в колонию строгого режимаОрловский убийца-насильник отправится в колонию строгого режимаФото: Архив "КП"
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Орловский убийца-насильник отправится в колонию строгого режима. 40-летнего жителя Мценска приговорили к 18 годам заключения за то, что он убил знакомого и надругался над телом.

Происшествие произошло 29 января. В доме его приятеля, после распития алкоголя, вспыхнула ссора. Рассвирепев, мужчина набросился на одного из гостей и избил, от чего тот скончался на месте. Но это не остановило преступника, и он решил надругаться над уже мертвым телом.

Все произошло на глазах хозяина дома и его сожительницы. Они пытались остановить насильника, но в результате сами были жесткого избиты.

- Подсудимый признан виновным в совершении преступлений по статьям уголовного кодекса - убийство, умышленное причинение тяжкого и среднего вреда здоровью, насильственные действия сексуального характера. Приговором суда виновному назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима, - сообщили «КП» в пресс-службе СУ СК РФ по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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