2019-08-22T16:55:41+03:00
Общество

В Орловской области попали в розыск 793 задолжника по алиментам

Не все жители региона охотно исполняют родительский долг
Наталья Меркулова
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Не все жители Орловской области охотно исполняют родительский долгНе все жители Орловской области охотно исполняют родительский долгФото: Архив "КП"
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В Орловской области попали в розыск 793 задолжника по алиментам. Не все жители региона охотно исполняют родительский долг.

Как поясняют судебные приставы, это количество неплательщиков, чье местожительство не установлено. Всего же задолжников с начала года 2312.

Причем ряд нерадивых родителей из-за просрочки по выплатам алиментов попали под уголовную ответственность. Таких в Орловской области 275.

Чтобы убедить задолжников выплатить алименты до начала серьезных судебных разбирательств сотрудники регионального УФССП России накладывают арест на имущество и счета, ограничивают право на управление автомобилем, осуществляют удержание денег из заработной платы.

- Принимаемые меры приносят положительные результаты. Количество неоплаченных задолженностей снижается. К 1 августа в остатке значится на 247 исполнительных производства меньше, чем в том же периоде прошлого года, - сообщили «КП» в пресс-службе УФССП России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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