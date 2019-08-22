Орловец попался на краже канцтоваров и компьютерной гарнитуры
Орловец попался на краже канцтоваров и компьютерной гарнитуры. 30-летнему мужчине не удалось пронести их в карманах мимо кассы в торговом центре в Северном районе.
Работник магазина заметил, как мелкий воришки прячет вещи под куртку и в карманы брюк. Он рассказал о случившемся вневедомственной охране и попросил задержать недобросовестного посетителя.
В момент задержания сотрудниками Росгвардии мужчина попытался сбежать с места преступления, но вскоре был задержан и передан полиции.
- Правоохранители выяснили, что молодой мужчина неоднократно привлекаемым за аналогичные проступки к административной ответственности, - сообщили «КП» в пресс-службе Управления Росгвардии по Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU