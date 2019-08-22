СЕГОДНЯ 16:19 2019-08-22T16:19:36+03:00

Сотрудники Росгвардии задержали в Орле мелкого воришку. Фото: Ксения Ширина, пресс-служба ведоства по Орловской области

30-летнему мужчине не удалось пронести их в карманах мимо кассы в торговом центре

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Орловец попался на краже канцтоваров и компьютерной гарнитуры. 30-летнему мужчине не удалось пронести их в карманах мимо кассы в торговом центре в Северном районе.

Работник магазина заметил, как мелкий воришки прячет вещи под куртку и в карманы брюк. Он рассказал о случившемся вневедомственной охране и попросил задержать недобросовестного посетителя.

В момент задержания сотрудниками Росгвардии мужчина попытался сбежать с места преступления, но вскоре был задержан и передан полиции.

- Правоохранители выяснили, что молодой мужчина неоднократно привлекаемым за аналогичные проступки к административной ответственности, - сообщили «КП» в пресс-службе Управления Росгвардии по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU