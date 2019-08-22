2019-08-22T15:54:45+03:00
Общество

В День знаний в Орле пройдет праздник безопасности

Мальчишек и девчонок ждут увлекательные мастер-классы и знакомство со спасательной техникой
Наталья Меркулова
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В День знаний в Орле пройдет праздник безопасностиВ День знаний в Орле пройдет праздник безопасностиФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В День знаний в Орле пройдет праздник безопасности. Мальчишек и девчонок ждут увлекательные мастер-классы и знакомство со спасательной техникой.

Орловские пожарные, волонтеры отряда «Лиза Алерт» и студенты-добровольцы регионального отделения Российского союза спасателей подготовили для ребят творческие и познавательные мероприятия, которые помогут им разобраться в правила безопасности в самых разных экстремальных условиях.

- Мероприятия, посвященные началу нового учебного года и Дню знаний, проходят в Детском парке регулярно. Приходите 1 сентября к нам на праздник. Обещаем, скучно не будет! – обращаются к маленьким обрловцам и их родителям сотрудники пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области.

КОГДА? ГДЕ?

1 сентября в 12.00

Детский парк (около сухого фонтана)

ИСТОЧНИК KP.RU

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