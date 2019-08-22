2019-08-22T14:30:35+03:00
Общество

Орловцев просят помочь в реставрации одного из самых древних храмов области

Он находится в селе Дьячье Орловского района
Наталья Меркулова
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Церкви Космы и Дамиана в селе Дьячье восстанавливают волонтеры. Фото: Евгений Борисов, 2017Церкви Космы и Дамиана в селе Дьячье восстанавливают волонтеры. Фото: Евгений Борисов, 2017
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Орловцев просят помочь в реставрации одно из самых древних храмов области. Он находится в селе Дьячье Орловского района.

Первое упоминание о церкви Космы и Дамиана можно найти в конце 16 века. В советский период церковь была закрыта, колокольня разрушена. Здание использовалась как колхозное зернохранилище, а после того, как в 90-е годы колхоз развалился, и она была совсем заброшена, начала ветшать и заросла деревьями.

С 2009 года началось восстановление храма. Большую роль в возрождении храма играют волонтеры и добровольцы.

- На 23 августа в 17.00 запланирован ремонт пола в храме. Нам очень пригодятся мужчины-помощники с инструментами (дрель и шуруповерт). Если к нам захотят присоединиться и девушки, чтобы поддержать нас морально и накормить, мы будем только рады, - обращаются к орловцам руководители молодежного движения «Троицкий клуб».

Подробную информацию о реставрации храма и помощи можно узнать здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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