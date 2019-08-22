2019-08-22T13:49:20+03:00
Происшествия

В столкновении легковушек в Орле пострадала женщина

Китайская машина "догнала" отечественную
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
Фото: УГИБДД по Орловской областиФото: УГИБДД по Орловской области
Изменить размер текста:

В Орле в столкновении двух легковушек пострадала женщина. Автомобиль китайской марки "Джили" врезался в отечественную "Ладу".

Авария случилась на Московской улице. 50-летний водитель на "Джили" не рассчитал расстояния до попутной машины и протаранил ее.

- Водитель следовал по улице Московской со стороны Московского шоссе в направлении улицы Орджоникидзе, и в районе дома №177 "А" не выдержал безопасную дистанцию, допустил столкновение с автомобилем Лада Веста, который следовал впереди в попутном направлении, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

В итоге 60-летняя женщина-пассажир "Лады" получила травмы. Медики оказали ей необходимую помощь, госпитализация не потребовалась.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Орловской области попали в розыск 793 задолжника по алиментам
Орловец попался на краже канцтоваров и компьютерной гарнитуры
В День знаний в Орле пройдет праздник безопасности
Орловцев просят помочь в реставрации одного из самых древних храмов области
Орловцы пронесли огромный триколор по центральной улице города
В Орле День знаний встретят позже обычного
После затянувшейся реставрации в Орле открылся музей Андреева
В Орле расторгают контракт с подрядчиком по ремонту моста "Дружбы"
В школах и детских садах Липецкой области стартует Программа по развитию личностного потенциала
Бывший зампред орловского Правительства возглавил министерство в Коми
В Орловской области предпринимателя оштрафовали за просроченную колбасу
За первое полугодие на Орловщине поймали четверых черных лесорубов
Орловец прикарманил кошелек, забытый покупателем в магазине
Жара в Орле пойдет на спад
Ветеринарные службы выявили 71 нарушение в Орловской области
Под Орлом в поле загорелся комбайн
В Орле девушка-пешеход оказалась под колесами автомобиля
Орловские пенсионеры выступят на Всероссийской Спартакиаде