В столкновении легковушек в Орле пострадала женщина

СЕГОДНЯ 13:49 2019-08-22T13:49:20+03:00

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В Орле в столкновении двух легковушек пострадала женщина. Автомобиль китайской марки "Джили" врезался в отечественную "Ладу".

Авария случилась на Московской улице. 50-летний водитель на "Джили" не рассчитал расстояния до попутной машины и протаранил ее.

- Водитель следовал по улице Московской со стороны Московского шоссе в направлении улицы Орджоникидзе, и в районе дома №177 "А" не выдержал безопасную дистанцию, допустил столкновение с автомобилем Лада Веста, который следовал впереди в попутном направлении, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

В итоге 60-летняя женщина-пассажир "Лады" получила травмы. Медики оказали ей необходимую помощь, госпитализация не потребовалась.

ИСТОЧНИК KP.RU