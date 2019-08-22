2019-08-22T13:21:39+03:00
Общество

Орловцы пронесли огромный триколор по центральной улице города

Сегодня в России отмечают День флага
Наталья Меркулова
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Орловцы пронесли огромный триколор по центральной улице городаОрловцы пронесли огромный триколор по центральной улице городаФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Сегодня, 22 августа, орловцы присоединились к всероссийским торжествам, посвященный одному из главных символов нашей страны – флагу. Праздничную юбилейную дату – 25 лет – жители города отметили торжественным шествием.

Юные орловские спортсмены пронесли огромный триколор от площади Ермолова по улице Ленина и центральной площади до Городского парка культуры и отдыха.

Орел присоединился к всероссийским торжествам Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Орел присоединился к всероссийским торжествамФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Возглавили их ряды военный оркестр Академии Федеральной службы охраны Российской Федерации и первые лица города.

- Государственный флаг России – это одним из главных символов нашего национального суверенитета. Сегодняшний праздник должен сплотить нас, стать знаком преданности Отчизне и гордости за нашу великую державу, - обратился к горожанам Вадим Соколов, первый заместитель Губернатора и Председателя Правительства Орловской области.

В городском парке Орла прошел концерт в честь Дня флага. Фото пресс-службы Губернатора Орловской области

В городском парке Орла прошел концерт в честь Дня флага. Фото пресс-службы Губернатора Орловской области

Затем в Городском парке 10 парней и девчонок под аплодисменты получили паспорта граждан Российской Федерации, после чего праздник продолжил концерт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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