СЕГОДНЯ 12:26 2019-08-22T12:26:17+03:00

В Орле День знаний встретят позже обычного Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В этом году 1 сентября выпало на воскресенье

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В Орле День знаний встретят позже обычного. В этом году 1 сентября выпало на воскресенье.

В связи с этим администрация города вынесла постановление провести торжественные линейки во всех общеобразовательных учреждениях в понедельник 2 сентября.

Чтобы обезопасить начало нового учебного года в общественных местах в этот день будет организовано дежурство сотрудников полиции. За порядком на площади Ленина, в Городском и Детском парках, сквере Гуртьева, на «Ботанике», в районе Дворянского гнезда и в зоне отдыха Медведевского леса они будут следить с 12.00 до 24.00.

В школах полиция будет дежурить с 8.00 до 15.00.

ИСТОЧНИК KP.RU