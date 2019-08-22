В Орле День знаний встретят позже обычного
В этом году 1 сентября выпало на воскресенье
В Орле День знаний встретят позже обычногоФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В Орле День знаний встретят позже обычного. В этом году 1 сентября выпало на воскресенье.
В связи с этим администрация города вынесла постановление провести торжественные линейки во всех общеобразовательных учреждениях в понедельник 2 сентября.
Чтобы обезопасить начало нового учебного года в общественных местах в этот день будет организовано дежурство сотрудников полиции. За порядком на площади Ленина, в Городском и Детском парках, сквере Гуртьева, на «Ботанике», в районе Дворянского гнезда и в зоне отдыха Медведевского леса они будут следить с 12.00 до 24.00.
В школах полиция будет дежурить с 8.00 до 15.00.
ИСТОЧНИК KP.RU