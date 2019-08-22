2019-08-22T12:00:46+03:00
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После затянувшейся реставрации в Орле открылся музей Андреева

Это событие стало первым в рамках всероссийской акции память о «буйном орловце»
Наталья Меркулова
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В Орле открылся музей Леонида АндрееваВ Орле открылся музей Леонида АндрееваФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В среду, 21 августа, в Орле на знаменитой 2-ой Пушкарной улице, после затянувшейся реставрации, открылся Дом-музей Леонида Андреева. Это события жители города и почитатели его творчества со всей России ждали несколько лет.

Татьяна Полушина: "Наш музей уникален! В мире больше нет ни одного подлинного дома писателя" Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Татьяна Полушина: "Наш музей уникален! В мире больше нет ни одного подлинного дома писателя"Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В этом году дому, построенному самим отцом будущего писателя, исполнилось 145 лет. За этот долгий срок он был впервые отреставрирован. Напомним, музей открылся здесь сравнительно недавно – в 1991 году. До этого в нем жила семья Свиридовых. Удивительно, но их потомки и сейчас «живут» в музее, так как ему принадлежит только часть здания.

Праздничные гуляния развернулись на всей 2-ой Пушкарной Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Праздничные гуляния развернулись на всей 2-ой ПушкарнойФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

- Изначально в доме Андреева было целых десять комнат. Это была огромная по тем меркам усадьба с красивейшим яблоневым садом. К сожалению, сейчас нам принадлежит только половина дома. Теперь наша задача добиться того, чтобы это здание полностью вошло в состав музея. Ведь он уникален! В мире больше нет ни одного подлинного дома писателя, - рассказала «КП» Татьяна Полушина, заведующая музеем.

Двор дома Андреева полон гостей Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Двор дома Андреева полон гостейФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В честь открытия для гостей и зрителей музейные сотрудники подготовили праздничную программу с участием актеров театра Тургенева, Лавровского народного хора, ансамбля «Взойди, солнце» и танцевальных коллективов города.

Первые посетители осматривают экспозицию музея после реставрации Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Первые посетители осматривают экспозицию музея после реставрацииФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Теперь музей могут посетить все желающие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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