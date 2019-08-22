Бывший зампред орловского Правительства возглавил министерство в Коми

СЕГОДНЯ 11:25 2019-08-22T11:25:44+03:00

Александр Ремига стал у руля минпрома республики

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Бывший заместитель председателя Правительства Орловской области возглавил министерство в Коми. 36-летний Александр Ремига стал у руля минпрома республики.

Александр Ремига трудился на должности заместителя экс-губернатора региона Вадима Потомского, занимался вопросами строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства. При губернаторе Андрее Клычкове должность была упразднена.

ДОСЬЕ «КП»

Александр Александрович Ремига родился 14 июля 1982 года в городе Североморск Мурманской области. Имеет два высших образования: окончил Военно-морской инженерный институт и Северо-Западную академию госслужбы.

До 2009 года его деятельность была связана с бизнесом, в частности, он возглавлял российско-португальскую цементную компанию «ИТ-Альянс».

В 2009 году Александр Ремига перешел в жилищный комитет правительства Санкт-Петербурга.

В 2014 году — заместитель руководителя Департамента строительства, транспорта и ЖКХ Орловской области.

В 2016 году — заместитель главы правительства Орловской области по вопросам транспорта, дорожного хозяйства, ЖКХ и ТЭК.

ИСТОЧНИК KP.RU