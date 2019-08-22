В Орловской области предпринимателя оштрафовали за просроченную колбасу

СЕГОДНЯ 10:59 2019-08-22T10:59:25+03:00

В его магазине торговали продуктами без маркировок и сроков годности

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В Орловской области предпринимателя оштрафовали из-за просроченной колбасы. В его магазине торговали продуктами без маркировок и сроков годности.

Эти нарушения в ходе внеплановой проверки выявили сотрудники Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям в магазинах, принадлежащих ИП, в Орле и Мценском районе.

По результатам мониторинга информационной системы «Меркурий» было установлено, что часть продукции поступала к предпринимателю без электронных ветеринарно-сопроводительных документов, подтверждающих качество и безопасность данной продукции.

Итогом проверки стала утилизации 159 кг колбасы и мясных полуфабрикатов. Сам же владелец магазинов получил штраф на сумму 20 тысяч рублей.

- Предприниматель не согласился с назначенным штрафом и обратился в Орловский Арбитражный суд с просьбой заменить его предупреждением. Однако ему в этом было отказано, - сообщили «КП» в пресс-службе Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

ИСТОЧНИК KP.RU