В Орловской области предпринимателя оштрафовали за просроченную колбасу
В Орловской области предпринимателя оштрафовали из-за просроченной колбасы. В его магазине торговали продуктами без маркировок и сроков годности.
Эти нарушения в ходе внеплановой проверки выявили сотрудники Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям в магазинах, принадлежащих ИП, в Орле и Мценском районе.
По результатам мониторинга информационной системы «Меркурий» было установлено, что часть продукции поступала к предпринимателю без электронных ветеринарно-сопроводительных документов, подтверждающих качество и безопасность данной продукции.
Итогом проверки стала утилизации 159 кг колбасы и мясных полуфабрикатов. Сам же владелец магазинов получил штраф на сумму 20 тысяч рублей.
- Предприниматель не согласился с назначенным штрафом и обратился в Орловский Арбитражный суд с просьбой заменить его предупреждением. Однако ему в этом было отказано, - сообщили «КП» в пресс-службе Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.
ИСТОЧНИК KP.RU