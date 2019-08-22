За первое полугодие на Орловщине поймали четверых черных лесорубов

СЕГОДНЯ 10:57 2019-08-22T10:59:20+03:00

В региональном Правительстве сообщили, что количество незаконных вырубок деревьев в этом году сильно сократилось

Изменить размер текста: A A

В Орловской области за первое полугодие 2019-го поймали четверых черных лесорубов. В целом же в регионе значительно сократилось количество незаконных вырубок деревьев в лесных массивах.

Об этом сообщили в пресс-службе Правительства области. Отмечается, что накануне состоялось заседание комиссии по противодействию незаконным заготовкам и обороту древесины, в ходе которого была озвучена статистика. Так, количество незаконных рубок за первое полугодие в сравнении с 2018-м сократилось на 64%.

- Ущерб, причиненный лесному фонду области незаконными рубками, в I полугодии нынешнего года снизился на 53% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Общая сумма возмещенного ущерба за I полугодие 2019 года составила 61,6 тыс. рублей, что на 42% больше, чем за этот же период прошлого года, - поясняет пресс-службе.

Кроме того, на Орловщине ведется работа по предупреждению черных вырубок: организовано патрулирование лесного фонда. 40 мобильных групп патрулируют 92 маршрута.

ИСТОЧНИК KP.RU