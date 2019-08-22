Орловец прикарманил кошелек, забытый покупателем в магазине

СЕГОДНЯ 10:46 2019-08-22T10:46:28+03:00

Нажива в восемь с половиной тысяч рублей обернулась уголовным делом

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Житель Орла прикарманил кошелек, забытый покупателем в магазине. Нажива в восемь с половиной тысяч рублей обернулась для него уголовным делом.

Инцидент произошел в Кромском районе. В местный отдел полиции обратился мужчина с заявлением: забыл бумажник с деньгами в магазине, когда собирал продукты в пакет. Вернулся через небольшой промежуток времени, а его нет. Полицейские взялись за розыск вора, вычислить его помогли записи с камер наблюдения.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что к преступлению причастен 43-летний житель города Орла. Он похитил оставленный заявителем кошелек, а затем, забрав оттуда деньги в размере 8500 рублей, выбросил его, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Уголовное дело возбуждено по второй части статьи «Кража». Согласно уголовному кодексу, орловцу светит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU