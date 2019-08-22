2019-08-22T10:37:45+03:00
Общество

Жара в Орле пойдет на спад

С пятницы, по прогнозам синоптиков, установится комфортная температура
Ольга СУПОНЕВА
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К выходным в Орле установится комфортная температураК выходным в Орле установится комфортная температураФото: Ольга СУПОНЕВА
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Жара в Орле пойдет на спад. С пятницы 23 августа, по прогнозам синоптиков, установится комфортная температура.

Как сообщает Росгидрометцентр, сегодня в Орле все еще жарко: воздух прогреется до +30. Возможен небольшой дождь, давление 749 мм рт.ст, ветер северный 1 м/c.

Завтра будет уже не так жарко. В ночное время столбики термометров покажут +15, днем +24 градуса. Облачность переменная, возможен небольшой дождь. Атмосферное давление 752 мм рт.ст., ветер северо-восточный 5 м/с.

В субботу, 24 августа, +10…+24. Давление составит 753 мм рт.ст., облачность переменная, без осадков. Ветер северный 2 м/c.

В воскресенье, 25 числа, ночью +11, днем +24. Вновь переменная облачность, осадков не предвидится. Ветер северо-западный 2 м/с, давление 750 мм рт.ст.

ИСТОЧНИК KP.RU

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