Жара в Орле пойдет на спад
Жара в Орле пойдет на спад. С пятницы 23 августа, по прогнозам синоптиков, установится комфортная температура.
Как сообщает Росгидрометцентр, сегодня в Орле все еще жарко: воздух прогреется до +30. Возможен небольшой дождь, давление 749 мм рт.ст, ветер северный 1 м/c.
Завтра будет уже не так жарко. В ночное время столбики термометров покажут +15, днем +24 градуса. Облачность переменная, возможен небольшой дождь. Атмосферное давление 752 мм рт.ст., ветер северо-восточный 5 м/с.
В субботу, 24 августа, +10…+24. Давление составит 753 мм рт.ст., облачность переменная, без осадков. Ветер северный 2 м/c.
В воскресенье, 25 числа, ночью +11, днем +24. Вновь переменная облачность, осадков не предвидится. Ветер северо-западный 2 м/с, давление 750 мм рт.ст.
ИСТОЧНИК KP.RU