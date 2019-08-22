СЕГОДНЯ 10:36 2019-08-22T10:36:10+03:00

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Ветеринарные службы выявили 71 нарушение в Орловской области. В регионе продолжают паспортизации личных подсобных хозяйств, чтобы не допустить возникновения и развития опасных заболеваний.

В 2018 году на территории области было зарегистрировано 7 случаев африканской чумы свиней (АЧС). В этом году случаев заболевания не выявлено. Однако в соседней Курской области не так спокойно. Там, 19 августа, на одном из сельскохозяйственных предприятий животное погибло из-за опасного вируса.

Как сообщает, начальник Управления ветеринарии Орловской области Алексей Максимовский, фермеры недооценивают опасность распространения АЧС на территории нашего региона и не обеспечивают необходимую санитарную защиты хозяйств.

- В связи с этим к административной ответственности за нарушения обязательных требований в области ветеринарии привлечено 70 физических и должностных лиц, а также одно юридическое лицо, - рассказали «КП» в пресс-службе правительства Орловской области.

Специалисты напоминают, в случае падежа свиней и обнаружении трупов диких кабанов в лесу необходимо немедленно сообщить об этом в региональное Управление Россельхознадзора по телефону 43-65-89.

ИСТОЧНИК KP.RU