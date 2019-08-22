2019-08-22T10:27:02+03:00
Происшествия

Под Орлом в поле загорелся комбайн

Пламя потушили, но техника сильно пострадала
Ольга СУПОНЕВА
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Причина пожара и размер ущерба устанавливаютсяПричина пожара и размер ущерба устанавливаютсяФото: Ольга СУПОНЕВА
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В Орловской области спасателям пришлось тушить загоревшийся комбайн. Пламя погасили, но сельхозтехника пострадала.

ЧП случилось накануне, в среду 21 августа. Спасателям позвонили около часа дня: в поле в Краснозоренском районе между деревнями Бегичево и Большая Чернава загорелся комбайн "Дон".

-. В результате пожара комбайн выгорел по всей площади. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются, - сообщили "КП" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

В ЧП обошлось без пострадавших.

ИСТОЧНИК KP.RU

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