Под Орлом в поле загорелся комбайн
Пламя потушили, но техника сильно пострадала
Причина пожара и размер ущерба устанавливаютсяФото: Ольга СУПОНЕВА
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В Орловской области спасателям пришлось тушить загоревшийся комбайн. Пламя погасили, но сельхозтехника пострадала.
ЧП случилось накануне, в среду 21 августа. Спасателям позвонили около часа дня: в поле в Краснозоренском районе между деревнями Бегичево и Большая Чернава загорелся комбайн "Дон".
-. В результате пожара комбайн выгорел по всей площади. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются, - сообщили "КП" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.
В ЧП обошлось без пострадавших.
ИСТОЧНИК KP.RU