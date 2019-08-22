СЕГОДНЯ 10:11 2019-08-22T10:11:37+03:00

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В Орле девушка-пешеход оказалась под колесами автомобиля. Она переходила дорогу в неположенном месте, когда ее сбила "Лада".

Авария случилась на Наугорском шоссе. 21-летняя орловчанка решила перебежать проезжую часть, не дойдя до перехода. Правда отсюда она попала не в нужное ей место, а прямиком на больничную койку.

- 27-летний водитель, управляя автомобилем "Лада Веста", следовал по Наугорскому шоссе со стороны переулка Ипподромный в направлении улицы Лескова и в районе дома №2"А" произошел наезд на пешехода, - описали ситуацию в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

С травмами девушку госпитализировали.

ИСТОЧНИК KP.RU