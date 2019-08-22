Орловские пенсионеры выступят на Всероссийской Спартакиаде

СЕГОДНЯ 09:52 2019-08-22T10:05:54+03:00

Показать молодежи мастер-класс по стрельбе, плаванию и бегу им предстоит в Уфе

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Орловские пенсионеры «тряхнут стариной» на Всероссийской Спартакиаде людей «золотого» возраста. Показать молодежи мастер-класс по стрельбе, плаванию и бегу им предстоит в Уфе.

Соревнования пройдут для спортсменов-любителей пройдут с 24 по 27. Они соберут представителей свыше 700 участников из 75 регионов страны.

Честь Орловской области на Спартакиаде будут защищать 8 победителей регионального этапа. Среди них жители Орла, Мценска, Болхова, Ливен, а также Ливенского и Троснянского районов.

В рамках мероприятия пенсионеры примут участие в соревнованиях по легкой атлетике (бег на 1000 м), плаванию (50 м), настольному теннису, стрельбе, шахматам, дартсу, комбинированной эстафете.

ИСТОЧНИК KP.RU