Орловские пенсионеры выступят на Всероссийской Спартакиаде
Орловские пенсионеры «тряхнут стариной» на Всероссийской Спартакиаде людей «золотого» возраста. Показать молодежи мастер-класс по стрельбе, плаванию и бегу им предстоит в Уфе.
Соревнования пройдут для спортсменов-любителей пройдут с 24 по 27. Они соберут представителей свыше 700 участников из 75 регионов страны.
Честь Орловской области на Спартакиаде будут защищать 8 победителей регионального этапа. Среди них жители Орла, Мценска, Болхова, Ливен, а также Ливенского и Троснянского районов.
В рамках мероприятия пенсионеры примут участие в соревнованиях по легкой атлетике (бег на 1000 м), плаванию (50 м), настольному теннису, стрельбе, шахматам, дартсу, комбинированной эстафете.
ИСТОЧНИК KP.RU