СЕГОДНЯ 09:27 2019-08-22T09:27:37+03:00

Дизайнеры, художники и актеры поделятся своим видение мира перед всей страной

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19 августа творческие орловцы отправились на фестиваль «Таврида – АРТ» в Крым. Молодые и амбициозные дизайнеры, художники и актеры поделятся своим видение мира перед всей страной.

Всего на фестивале Орловскую область представят 17 человек.

Напомним, фестиваль «Таврида – АРТ» - проходит в этом году впервые. По задумке авторов он должен стать вторым домом для людей, которые не представляют свою жизнь без искусства.

- Участников фестиваля ждут ежедневные кастинги, грантовый конкурс для творческих проектов, творческие коллаборации и создание коллективных арт-манифестов. Для этого на фестивале работают 8 уникальных «арт-кварталов» по видам искусств, - сообщили «КП» в пресс-службе правительства Орловской области.

Для зрителей подготовлена концертная программа с участием ведущих российских и мировых артистов, световое шоу, фейерверки и многое другое.

Фестиваль продлится до 26 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU