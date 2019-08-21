Красота в парках и скверах Орла обойдется больше чем в 430 миллионов
На благоустройство общественных территорий Орла направлено 432, 7 миллиона рублей. Эта сумма пойдет на то, чтобы отремонтировать и привести в порядок скверы и парки областного центра.
Из указанной суммы 87, 7 миллиона рублей будет стоить благоустройство площади Содружества в Северном районе. Сейчас здесь кладут плитку, ремонтируют фонтан, устанавливают фонари и сажают деревья.
Еще 134,6 миллиона – сумма, в которую обойдется вторая очередь ремонта Детского парка. Первая очередь ремонта парка городского стоит 40, 1 миллиона рублей.
40, 9 миллиона потратят на то, чтобы привести в порядок сквер 5-й Орловской стрелковой дивизии. В настоящее время рабочие укладывают здесь плитку, ставят фонари, также ведется озеленение.
Еще 1, 9 миллиона пойдут на установку фонарей в Дворянском гнезде, 31,7 - на ремонт сквера Комсомольцев.
Часть работ уже выполнена. Как сообщили «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области, полностью отремонтирована летняя эстрада («пепельница») в Детском парке. Работа обошлась в 23, 4 миллиона рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU
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