Красота в парках и скверах Орла обойдется больше чем в 430 миллионов

СЕГОДНЯ 17:22 2019-08-21T17:22:32+03:00

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На благоустройство общественных территорий Орла направлено 432, 7 миллиона рублей. Эта сумма пойдет на то, чтобы отремонтировать и привести в порядок скверы и парки областного центра.

Из указанной суммы 87, 7 миллиона рублей будет стоить благоустройство площади Содружества в Северном районе. Сейчас здесь кладут плитку, ремонтируют фонтан, устанавливают фонари и сажают деревья.

Еще 134,6 миллиона – сумма, в которую обойдется вторая очередь ремонта Детского парка. Первая очередь ремонта парка городского стоит 40, 1 миллиона рублей.

40, 9 миллиона потратят на то, чтобы привести в порядок сквер 5-й Орловской стрелковой дивизии. В настоящее время рабочие укладывают здесь плитку, ставят фонари, также ведется озеленение.

Еще 1, 9 миллиона пойдут на установку фонарей в Дворянском гнезде, 31,7 - на ремонт сквера Комсомольцев.

Часть работ уже выполнена. Как сообщили «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области, полностью отремонтирована летняя эстрада («пепельница») в Детском парке. Работа обошлась в 23, 4 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU