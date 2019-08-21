2019-08-21T16:51:47+03:00
Общество

Бесплатно или за деньги? В Орле обсудили вопрос коммерческих родов

На комитете по здравоохранению тема платных родов вызвала споры
Ольга СУПОНЕВА
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..Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Сегодня в Орле состоялось заседание комитета Облсовета по здравоохранению. Одной из обсуждаемых тем стали коммерческие роды, и вопросы этот вызвал нешуточные споры.

Вице-спикер регионального заксобрания Михаил Вдовин в целом усомнился в законности такой процедуры, как платные роды.

- Это что, законно? Неужели у нас сортировка пациентов по финансовым возможностям? Женщинам с зарплатами по 12-15 тысяч рублей предлагают родить за 25 тысяч! – приводит слова депутата сетевое издание Infoorel.ru.

Однако по словам главврача НКМЦ им. Круглой Людмилы Крыловой, такая услуга как платные роды есть во всех регионах России, а в Орле действует с 2016-го года. При этом платит за роды небольшой процент орловчанок – в год всего до 1%. Введена же такая практика для того, чтобы сократить коррупционную составляющую в родильных домах. Женщина, которая решила рожать платно, сама может выбрать врача. При этом деньги, уплаченные ей, пойдут на счет больницы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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