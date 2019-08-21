СЕГОДНЯ 16:37 2019-08-21T16:42:16+03:00

Ей может грозить до 15 лет лишения свободы Фото: Архив "КП"

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Орловчанке грозит тюрьма за сбыт синтетики. 31-летняя женщина решила подзаработать на жизнь закладками, но полицейские пресекли этот процесс.

О том, что готовится сбыт запрещенных веществ, полицейским поступил сигнал. Как сообщили корреспонденту «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области, жительница Орловского района попалась оперативникам при подготовке к продаже наркотиков. При женщине было несколько свертков с белым порошком. Экспертиза подтвердила – «синтетика», общий вес больше двух граммов.

Уголовное дело заведено по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». Сейчас женщина задержана.

По указанной статье ей может грозить до 15 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU