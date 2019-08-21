Орловчанке грозит тюрьма за сбыт «синтетики»
Орловчанке грозит тюрьма за сбыт синтетики. 31-летняя женщина решила подзаработать на жизнь закладками, но полицейские пресекли этот процесс.
О том, что готовится сбыт запрещенных веществ, полицейским поступил сигнал. Как сообщили корреспонденту «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области, жительница Орловского района попалась оперативникам при подготовке к продаже наркотиков. При женщине было несколько свертков с белым порошком. Экспертиза подтвердила – «синтетика», общий вес больше двух граммов.
Уголовное дело заведено по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». Сейчас женщина задержана.
По указанной статье ей может грозить до 15 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU