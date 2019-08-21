2019-08-21T16:42:16+03:00
Происшествия

Орловчанке грозит тюрьма за сбыт «синтетики»

31-летняя женщина решила подзаработать на жизнь незаконным путем
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
Ей может грозить до 15 лет лишения свободыЕй может грозить до 15 лет лишения свободыФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Орловчанке грозит тюрьма за сбыт синтетики. 31-летняя женщина решила подзаработать на жизнь закладками, но полицейские пресекли этот процесс.

О том, что готовится сбыт запрещенных веществ, полицейским поступил сигнал. Как сообщили корреспонденту «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области, жительница Орловского района попалась оперативникам при подготовке к продаже наркотиков. При женщине было несколько свертков с белым порошком. Экспертиза подтвердила – «синтетика», общий вес больше двух граммов.

Уголовное дело заведено по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». Сейчас женщина задержана.

По указанной статье ей может грозить до 15 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Красота в парках и скверах Орла обойдется больше чем в 430 миллионов
Бесплатно или за деньги? В Орле обсудили вопрос коммерческих родов
В Орле молодые предприниматели поборются премию "Бизнес поколение"
В ближайшее время в квартиры орловцев вернется газ
В Орловской области вынесли приговор хладнокровному убийце
В Орле будут судить супругов, похитивших деньги у сироты
Орловские школы готовятся к началу нового учебного года
Орловские активисты обратились в прокуратуру с предложением проверить дворы
Сбербанк снижает ставки по военной ипотеке
Ливневые канализации в Орле начнут промывать в сентябре
На орловской дороге водитель иномарки сбила юного велосипедиста
Полсотни военных снарядов взорвали под Орлом
В Орле маленький пешеход попал под колеса такси
Сбербанк снижает ставки по военной ипотеке
Ремонт дома купца Серебренникова в Орле почти завершен
В Орле стартовал третий литературный конкурс «Берег детства»
«Семья года 2019»: орловцы стали лучшими на Всероссийском конкурсе
Развитие спорта в Орловской области профинансируют