В Орле молодые предприниматели поборются премию "Бизнес поколение"
В Орле молодым предпринимателям предложили побороться за премию "Бизнес-поколение-2019". Свои силы можно попытать в шести номинациях.
Как пояснили в пресс-службе администрации Орла, региональный конкурс направлен на то, чтобы выявить ярких молодых предпринимателей в малом и среднем бизнесе.
Номинации следующие: «Лучший женский проект», «ЗОЖ» – проекты, нацеленные на пропаганду здорового образа жизни, «Интернет-прорыв» – интернет-магазин, мобильные приложения, онлайн-консультации, web-студия или IT-разработки, «Добрый бизнес» – социально-ориентированные проекты; «Региональный продукт» – компании, изготавливающие что-то свое, а также «Гран-при- приз, который достанется одному из финалистов по решению жюри.
Зарегистрировать можно здесь.
Итоги будут подведены 23 сентября.
ИСТОЧНИК KP.RU