В Орле молодые предприниматели поборются премию "Бизнес поколение"

СЕГОДНЯ 15:48 2019-08-21T15:48:32+03:00

Силы в конкурсе можно попытать в шести номинациях

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В Орле молодым предпринимателям предложили побороться за премию "Бизнес-поколение-2019". Свои силы можно попытать в шести номинациях.

Как пояснили в пресс-службе администрации Орла, региональный конкурс направлен на то, чтобы выявить ярких молодых предпринимателей в малом и среднем бизнесе.

Номинации следующие: «Лучший женский проект», «ЗОЖ» – проекты, нацеленные на пропаганду здорового образа жизни, «Интернет-прорыв» – интернет-магазин, мобильные приложения, онлайн-консультации, web-студия или IT-разработки, «Добрый бизнес» – социально-ориентированные проекты; «Региональный продукт» – компании, изготавливающие что-то свое, а также «Гран-при- приз, который достанется одному из финалистов по решению жюри.

Зарегистрировать можно здесь.

Итоги будут подведены 23 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU