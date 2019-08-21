2019-08-21T15:37:46+03:00
Недвижимость

В ближайшее время в квартиры орловцев вернется газ

Работа по пуску голубого топлива в жилища горожан уже ведется
Ольга СУПОНЕВА
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Голубое топливо должно вернуться в квартиры орловцев в ближайшие два дняГолубое топливо должно вернуться в квартиры орловцев в ближайшие два дняФото: Архив "КП"
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Газ в квартиры орловцев вернется в ближайшее время. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства региона.

Напомним, без голубого топлива сотни жителей Заводского района остались в конце минувшей недели из-за аварии: в трубы попала вода, предполагаемая причина - незаконное подключение колонки абонентом. Еще вчера газовщики проводили пробный пуск после устранения неполадок, однако работа эта не такая простая.

Сегодня вечером, с 18.00 до 23.00 будет проводиться пуск топлива по следующим адресам: ул. Левый берег р. Оки, 38, 51 (общежитие Банковской школы), пер. Воскресенский, 7, 13а, 14а, 16а, пл. Карла Маркса, 1/3, 5/7, 5/9, ул. 1-я Посадская, 41, 44, ул. Розы Люксембург, 51.

Завтра, 22 августа пуск газа будет проводится по адресам: ул. Черкасская, 43, 51, ул. Левый берег р. Оки, 27, 44, 50.

В "Газпроме" просят орловцев, проживающих по указанным адресам, в это время быть дома, чтобы в случае необходимости обеспечить доступ в квартиру газовикам.

ш

ИСТОЧНИК KP.RU

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