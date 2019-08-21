В Орловской области вынесли приговор хладнокровному убийце

СЕГОДНЯ 14:11 2019-08-21T14:11:58+03:00

Жестокость преступника не оставила ему шансов на снисхождение суда присяжных

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В Орловской области вынесли вердикт по хладнокровному убийству. Жестокость преступника не оставила ему шансов на снисхождение суда присяжных.

В июне прошлого года 41-летний житель Мценска совершил жестокое убийство своего земляка, расчленил тело и на автомобиле развез останки в разные части города. Кроме того, он избил и причинил средний и тяжелый вред здоровья еще двум людям на почве личной неприязни.

- Собранные следствием доказательства признаны судом присяжных заседателей достаточными для вынесения обвинительного вердикта. Мужчина признан виновным в совершении уголовного преступлений по статье «убийство», «умышленное причинение тяжкого и среднего вреда здоровью», - сообщили «КП» в пресс-службе СУ СК РФ по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU