В Орловской области вынесли приговор хладнокровному убийце
В Орловской области вынесли вердикт по хладнокровному убийству. Жестокость преступника не оставила ему шансов на снисхождение суда присяжных.
В июне прошлого года 41-летний житель Мценска совершил жестокое убийство своего земляка, расчленил тело и на автомобиле развез останки в разные части города. Кроме того, он избил и причинил средний и тяжелый вред здоровья еще двум людям на почве личной неприязни.
- Собранные следствием доказательства признаны судом присяжных заседателей достаточными для вынесения обвинительного вердикта. Мужчина признан виновным в совершении уголовного преступлений по статье «убийство», «умышленное причинение тяжкого и среднего вреда здоровью», - сообщили «КП» в пресс-службе СУ СК РФ по Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU