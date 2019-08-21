СЕГОДНЯ 13:53 2019-08-21T13:53:38+03:00

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В Орле будут судить супругов, похитивших деньги у сироты. Они уверяли больную мать, что помогут сыну после ее смерти, а итоге потратили на свои нужды более 500 тысяч рублей.

В сентябре 2014 года обвиняемые, ухаживая за своей тяжелобольной знакомой, обнаружили в квартире крупную сумму денег: 1,5 тысячи долларов, 600 евро и сертификат о банковском вкладе на 230 тысяч рублей. Они соблазнились чужими сбережениями и решили воспользоваться любовь матери к своему сыну-подростку.

Сначала супруги убедили ее, в необходимости оформить опеку, а затем забрали все деньги и сертификат, пообещав отдать их мальчику после 18-летия.

После смерти матери на имя подростка начислялась ежемесячная пенсия. Воспользовавшись случаем, мошенники за год сняла с его счета более 193 тысяч рублей.

- В настоящее время уголовное дело в отношении опекунов ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество) направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили «КП» в пресс-службе СУ СК РФ по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU